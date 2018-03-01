Что не нужно, и что нужно делать во время обыска в вашей квартире

Представь, чисто гипотетически, что твой батя, зашедший за пивком в магазин, забывает там сумку, а в ней находят самодельный боевой револьвер с патронами. Оперативники берут батю «под белы рученьки» и везут в отдел полиции, где интересуются происхождением огнестрела, а твоя квартира превращается в перевернутый вверх дном бедлам, в котором снует в поисках запрещенных законом предметов десяток специалистов из нескольких силовых ведомств.

Знание — штука полезная, и именно поэтому мы решили поведать о вещах, которые понимаешь, когда в твоей квартире по какой-то причине проходит обыск. Заодно расскажем о том, что делать и чего лучше не делать в этой ситуации. Из личного опыта, разумеется. Лучшее, что можно сделать — быть бодрым и взять решение вопросов на себя Речь тут не о взятках, как традиционно понимают «решение вопросов» наши сограждане. В тот момент, когда на пороге появляется группа правоохранителей, многих людей начинает бить мандраж, даже если они ничего не совершили. Тем более, если это женщины. Твоя задача — не теряться, а ознакомиться с материалами дела, которые будут доступны по закону. Далее нужно выяснить все про адвокатов, передачи в СИЗО и проконсультироваться о перспективах развития ситуации у специалистов. Во время обыска следует вести себя сдержанно и помнить, что оперативники действуют в правовых рамках. Суетиться у них под ногами не стоит, но и следить за работой необходимо, чтобы все и дальше оставалось в этих самых рамках. Женщины зачастую воспринимают обыск слишком близко к сердцу — это вторжение чужих людей в личное пространство, в то время как родные — «где-то там» и могут оправиться в казенный дом. Будь спокоен сам и подбодри маму, сестру или бабулю — и не такое, дескать, переживали. Следи, в каких комнатах работают сотрудники полиции Если дело, по которому проводят обыск, не является особо серьезным, тщательному осмотру подвергается только та комната, где проживает подозреваемый. Оперативники могут заглянуть и в другие помещения, где, к примеру, могли изготавливать наркотики или взрывчатку, однако комнаты остальных жильцов обычно не вызывают особого интереса. Опять же, если у сотрудников нет уверенности, что работает семейный синдикат. Смотри, куда заходят с обыском и что там делают, при этом не кричи о том, что они не имеют права смотреть твое личное имущество. При особо рьяных протестах с твоей стороны желание полицейских осмотреть твои вещи поближе только увеличится. Помни: обстоятельства не в твою пользу, но и произвола допускать не следует. Твои соседи в одночасье окажутся твоими понятыми — и лучше бы ты был вежлив с ними заранее В один из моментов в квартиру, где проходит обыск, пригласят понятых, которых обычно подбирают из ближайших соседей. Если ты включал по ночам любимые музыкальные произведения на полной громкости, или устраивал вечеринки до утра, они могут тебе это припомнить и даже закрыть глаза на какие-то процессуальные нарушения со стороны правоохранителей. Вежливым нужно быть всегда и со всеми, но если ты с соседями не в ладах, можешь пригласить на обыск знакомых — обычно это не возбраняется. И, да, приготовься к тому, что приключения в твоей квартире станут самой интересной темой во дворе на ближайшие месяцы. Излишние реверансы — ни к чему Не следует пришедшим в твой дом сотрудникам правоохранительных органов предлагать попить чайку или надеть тапочки. Они пришли работать, а не в гости на тортик. Поэтому и лишних движений делать не нужно — проще подмести, если оперативники наследят уличной обувью. От чая полицейские тоже обычно отказываются, но водички попросить могут. Останови сердобольных мам и бабушек — накрывать поляну при обыске не нужно. Не шути. Даже не пытайся Шуток представители силовых структур не понимают из-за специфики работы. Поэтому, если ты решишь сострить на тему того, что твоя семья, возможно, снабжает какую-нибудь запрещенную в России организацию боеприпасами, будь готов, что улыбок на лицах оперов это не вызовет. Вместо этого тебя и все твое имущество могут прошерстить так, что ты еще долго будешь жалеть о своем комедийном даровании. Помни — здесь все серьезно, и действуют все в соответствии с протоколом, где пункта «веселиться над дурацкими шутками» нет. Не нужно играть с полицейской собакой Обычно на обыски, где фигурируют наркотики или оружие, приезжает кинолог с собакой, которая должна учуять запрещенные вещества. Даже если собака ничего не нашла и просто лежит в углу, почесываясь от скуки, не надо сгребать ее в охапку и жамкать от умиления. Сотрудник, прикрепленный к собаке, незамедлительно отгонит тебя от нее — мало ли что ты там затеял, вдруг хочешь ее отравить, пока все отвлеклись. Да и сбивать собаке «настроенный» нос своими лобзаниями никто не даст, поэтому просто оставь пса в покое. Тем более, она — почти что офицер, прояви уважение. Хлам в квартире придет на помощь Если твой батя — «Плюшкин» и собирает барахло, из которого он якобы когда-нибудь что-то сделает, то это не так уж плохо. Во время обысков бесконечные шкафы с кучами винтиков и шлангов слегка разберут, но осмотрят лишь поверхностно. Если собака не учуяла порох или наркотики, то и оперативники ковыряться в этом не станут. Время обыска сократится, а значит, сократятся и хлопоты домашних по уборке. В дальнейшем это еще станет шуткой, которой ухмыляющийся батя будет подкалывать мамку: «А ты все это выкинуть хотела!». Обыск — еще один повод сделать генеральную уборку Такие мероприятия, как обыск, хорошенько треплют нервы хозяевам, а после ухода сотрудников полиции все еще нужно убрать и привести в божеский вид. Казалось бы, сплошной минус, однако тут имеются и свои плюсы. Во время уборки внимание близких (особенно женщин) хоть на какое-то время переключится от грустных мыслей и сосредоточится на наведении порядка. Опять же, среди шкафов и сервантов, куда никто давно не заглядывал, можно найти интересные вещи, которые всеми давно считались утерянными. В целом шансы, что в квартире у среднестатистического жителя Российской Федерации будет проводиться обыск, не слишком велики, но и не нулевые. Остается надеяться на то, что наши советы помогут не попасть в просак тем, кто по несчастливой случайности все же попал под обыски. Автор: Владимир Самойлов, Disgustingmen.com