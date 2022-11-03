Почему защитить Украину от российских ударов с воздуха так сложно

Все новые и новые российские удары по инфраструктуре Украины могут создать впечатление, что противовоздушная оборона ВСУ совершенно бессильна против такого рода угрозы. Однако несмотря на то, что украинской системе ПВО, судя по всему, был нанесен заметный ущерб на первом этапе российского вторжения, большую часть ее потенциала получилось сохранить. Это позволяет уничтожать значительный процент российских ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Так, 31 октября из более чем 50 выпущенных по Украине российских ракет было сбито 44, то есть эффективность ПВО составила до 88%. И все же полностью защитить Украину от российских ударов с воздуха ВСУ пока не в состоянии. С чем это связано и может ли ситуация измениться в будущем? Разбирались в вопросе в издании «Зеркало».

Какой бывает противовоздушная оборона

Главная угроза для объектов критической инфраструктуры Украины — это разнообразный российский ракетный арсенал. С недавнего времени к нему добавились иранские ударные беспилотники-камикадзе «Шахед». По сравнению с современными ракетами это оружие простое, если не сказать примитивное — но именно в этой простоте и дешевизне и кроется его главное преимущество. «Шахедов» (или «Гераней» по российскому обозначению) много, и их не жалко. «Волны» из десятков медленных и хорошо заметных иранских «мопедов», запущенных одновременно с дорогими ракетами, перегружают украинскую систему противовоздушной обороны — в моменте целей слишком много, и быстро выделить самые опасные из них не получается.

С точки зрения противовоздушной обороны примитивные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты являются принципиально разными целями. При этом партнеры Украины передают ей разнообразные системы ПВО с очень разными возможностями. Поэтому здесь сделаем небольшое отступление и разберемся, какой вообще бывает противовоздушная оборона и какие задачи способны решать разные ее типы.

В зависимости того, что именно защищает ПВО, ее можно условно разделить на войсковую (то есть защищающую вооруженные формирования непосредственно в боевых порядках либо на марше) и объектовую (защищающую от ударов с воздуха пункты управления в тылу, промышленные предприятия, объекты критической инфраструктуры, города). Есть еще и третий вид, корабельное ПВО, однако в нашем случае он не так важен.

Средства войсковой ПВО — это, как правило, относительно легкое и мобильное вооружение, которое может оперативно перемещаться вместе с войсками. Например:

переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Примеры: советские и российские «Стрела-3», «Игла», «Верба», британские Blowpipe, Starstreak, шведский Robotsystem 70, американский FIM-43 Redeye, FIM-92 Stinger, французский Mistral, японский Тип 91, китайский QW-2 («Цяньвэй-2»), польский Grom, иранский Misagh 2;

буксируемые либо установленные на подвижном шасси скорострельные автоматические орудия небольшого калибра, обычно от 20 до 57 мм. Примеры: советские установки 57-мм ЗСУ-57−2, 23-мм ЗСУ-23−4 «Шилка», американская 20-мм M163 VADS, немецкая 35-мм FlakPz Gepard, японская 35-мм Тип 87, итальянская 25-мм SIDAM 25, польская 35-мм PZA Loara, южнокорейская 30-мм K30 Biho, китайская 20-мм PGZ-95;

подвижные зенитные ракетные (ЗРК) и ракетно-пушечные (ЗРПК) комплексы, часто на гусеничной базе. Примеры: советские и российские «Стрела-10», 2К22 «Тунгуска», «Оса», 9К330/9К331 «Тор», Панцирь-С1, немецкий Wiesel 2 Ozelot, французский Crotale, немецко-французский Roland, американские MIM-72 Chaparral, AN/TWQ-1 Avenger, американо-швейцарский ADATS, европейский IRIS-T.

Средства войсковой ПВО, как правило, имеют меньший радиус поражения (порядка нескольких километров), чем средства объектовой ПВО, зато гораздо дешевле и способны быстро переводится из походного положения в боевое. Кроме того, обычно у них гораздо меньше «слепая зона», в которой они бесполезны. Этот фактор ограничивает возможность применения более крупных ракетных комплексов ПВО по низколетящим целям.

ЗРК IRIS-T во время пуска ракеты. Фото: witter.com/oleksiireznikov

Объектовая ПВО исторически состояла из мощных дальнобойных зенитных пушек, приспособленных к стрельбе по летящим целям. Но в наше время эта ниша занята крупными стационарными и передвижными зенитно-ракетными комплексами. К их числу относятся советские/российские комплексы С-75, С-125, С-200, С-300П, С-400, Бук-М1−2, американские MIM-14 Nike Hercules, MIM-23 Hawk, MIM-104 Patriot, ERAM, франко-итальянские Aster 15, Aster 30 и другие.

Это более сложные и дорогие комплексы. Дальность их поражения исчисляется уже десятками и даже сотнями километров, в том числе на больших высотах.

Из-за того, что средства воздушного нападения могут быть очень разными, стороны, участвующие в современных войнах, стараются комбинировать разные виды средств противовоздушной обороны, распределяя их вглубь по своей территории либо окружая особо важные объекты несколькими рядами зенитных установок. Такая распределенная система ПВО называется эшелонированной.

Почему защитить Украину от ударов с воздуха так сложно

В нынешней войне украинская ПВО имеет дело с воздушными объектами двух типов: аэродинамическими и баллистическими. Первые из них — это самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты. Вторые — баллистические ракеты, часть траектории которых на пути к цели может проходить даже в ближнем космосе.

Спасатели ликвидируют последствия удара дрона-камикадзе, 17 октября 2022 года. Киев, Украина. Фото: Reuters

Аэродинамические и баллистические цели имеют очень разные характеристики, в том числе скорость и траекторию. Если иранские «Шахеды» летят прямолинейно и на скорости менее 200 км/ч (55 метров в секунду), то баллистическая ракета «Искандера» разгоняется до 2600 метров в секунду и может в полете активно маневрировать, меняя траекторию. Где-то посередине между ними находятся крылатые ракеты вроде «Калибра», сложная траектория которых проходит полностью внутри атмосферы на скоростях до 1000 метров в секунду.

С аэродинамическими целями ВСУ разбираются без особых проблем. С иранскими беспилотниками эффективно способны справляться практические любые средства ПВО и даже неспециализированное, в том числе стрелковое, оружие — в сети есть видео, на которых «мопеды» сбивают автоматными очередями. Более того, Украина достаточно успешно закрывает свое небо от боевых самолетов и вертолетов россиян, которые уже давно не решаются на авантюры вроде вертолетного десанта на аэродроме Гостомель. Воздушные пуски крылатых ракет они и вовсе предпочитают производить с самолетов, находящихся над Каспийским морем — в сотнях километров от самой Украины.

А вот борьба с современными ракетами очень сложна, поскольку это оружие находится на переднем крае военно-технического прогресса. И в настоящее время в сфере ракетного вооружения «меч» заметно дешевле и эффективнее «щита». Баллистические ракетные комплексы могут себе позволить даже достаточно бедные и не самые развитые страны вроде КНДР или Сирии, тогда как эффективными системами противоракетной обороны (ПРО) могут похвастаться очень немногие государства — как правило, обладающие значительными военными бюджетами.

Кроме того, Россия — это не КНДР и не Сирия. Она все еще является одной из ведущих ракетостроительных держав. Российские баллистические ракеты «Искандер» и сверхзвуковые «Оникс» — крайне сложные цели, сбить которые даже самыми современными комплексами ПВО очень непросто.

Российский ракетный комплекс «Искандер». Фото: militaryrussia.ru

Есть у россиян и гиперзвуковая ракета «Кинжал», разгоняющаяся при заходе на цель до 3000 метров в секунду и более. По данным британского министерства обороны, именно такие ракеты Россия перебросила недавно в Беларусь. Как отмечают украинские военные, «тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим в Вооруженных силах Украины средствам противовоздушной обороны эффективно выявлять и уничтожать ее». Но с 24 февраля зафиксировано лишь несколько применений этой очень дорогой ракеты. Судя по всему, у россиян их совсем не много и используют их лишь по целям, которые считают особенно важными.

Наконец, Украина — это большое государство (второе по площади в Европе после России). А для построения эшелонированной системы ПВО площадь территории, которую нужно оборонять, играет очень большое значение. В настоящий момент лишь одно государство в мире справилось с задачей прикрытия всей своей территорией более-менее надежной противоракетной обороной. Это Израиль, очень небольшая страна. Системы ПРО «Железный купол», «Хец» и «Праща Давида» обошлись ему в огромные суммы и позволили защитить территорию размером со Львовскую область Украины.

Что из систем ПВО есть у Украины

Пока объектовая противовоздушная оборона (та самая, что защищает инфраструктуру) Украины основана на системах советских времен, таких как С-300, 2К12 «Куб», 9К37 «Бук» и 9К330 «Тор». Несмотря на солидный возраст, эти системы способны бороться против российских крылатых ракет, а комплекс С-300 эффективен даже против баллистических. Но запасы ракет к ним у ВСУ ограничены. Кроме того, как уже упоминалось выше, значительное число радаров и пусковых установок ПВО Украины было уничтожено в начальный период российского вторжения.

Войсковая ПВО Украины имеет на вооружении советские ЗРК «Оса- АКМ», «Стрела-10», ЗРПК «Тунгуска», ЗСУ «Шилка», 23-мм спаренные автоматические пушки ЗУ-23−2 и ПЗРК «Игла». С помощью последних украинцы успешно сбивают иранские «мопеды», а иногда и российские ракеты.

ЗРК «Бук-М1» на параде в Киеве, 2018 год. Источник: wikipedia.org

Западные поставки средств ПВО в Украину до сентября за одним лишь исключением ограничивались войсковыми средствами ПВО, которые плохо подходят для борьбы с современными высокотехнологичными ракетами.

В марте Украина получила британские переносные комплексы Starstreak, способные бороться с низколетящими самолетами, вертолетами и БПЛА, в том числе с «Шахедами». Уже в начале апреля ВСУ где-то в Луганской области с его помощью сбили первый российский ударный вертолет Ми-28Н. Точные объемы этих поставок неизвестны, предположительно речь идет о нескольких сотнях. Кроме Starstreak, британцы отправили в Украину новейшие противовоздушные ракеты малой дальности Martlet. Об этих поставках известно очень мало, но уже зафиксированы случаи успешного применения как в носимом варианте (в апреле был уничтожен российский БПЛА «Орлан-10»), так и с гусеничного шасси Stormer HVM.

Тогда же, в марте, Германия передала Украине 2700 ПЗРК «Стрела-2» из бывших запасов ГДР и 500 американских ПЗРК FIM-92 Stinger.

«Стингеры» передают Украине и США — с февраля оттуда поступило, возможно, не менее 1400 комплексов.

В апреле произошло вышеупомянутое исключение — Словакия передала восточному соседу модернизированные комплексы С-300 ПМУ, способные бороться даже с оперативно-тактическими баллистическими ракетами. Взамен президент США Байден обещал отправить в Словакию американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

В июле Украина получила первые зенитные самоходные установки Gepard от Германии. К сентябрю немцы передали 30 таких машин. «Гепарды» оснащены радиолокационной станцией поиска и сопровождения целей и являются эффективным средством борьбы против вертолетов, низколетящих самолетов и БПЛА вроде «Шахедов».

Все упомянутые выше средства ПВО, кроме словацких С-300, относятся к войсковым ПВО малой дальности. В борьбе против высотных (выше 6 км) и сложных (вроде крылатых и баллистических ракет) целей Украина вынуждена пока полагаться лишь на оставшуюся технику советского производства.

Комплекс С-300 на параде в Москве. Фото: Виталий Кузьмин, wikipedia.org

Что еще будет у Украины

Новая волна российского ракетного террора против Украины, начавшаяся 10 октября, не осталась незамеченной на Западе.

12 октября 2022 года глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что в Украине с помощью западных стран будет создаваться новая эшелонированная система противовоздушной обороны. По его мнению, Киеву может быть предоставлена интегрированная система ПВО, включающая весь спектр типов этого оружия: системы малой дальности и малой высотности, средневысотные средней дальности и, наконец, дальние и высотные системы. Сочетание этих систем должно воспрепятствовать доступу в украинское воздушное пространство российским самолетам, вертолетам и ракетам.

Речь идет не просто о поставках отдельных зенитных комплексов, а о строительстве абсолютно новой системы ПВО, в которой поставленные системы будут объединены общей структурой и системой обмена информацией.

Первым шагом в этом направлении стало прибытие в Украину из Германии современной зенитно-ракетной системы IRIS-T SLM в новейшей версии, которой пока нет на вооружении даже у самих немцев. Точная конфигурация поставленной системы пока не совсем ясна. Типичный комплект батареи включает три мобильных пусковых установки (по 8 ракет на каждой) и командно-штабную машину.

IRIS-T SLM позволяет поражать воздушные цели на расстоянии до 40 км и на высоте до 20 км и может быть эффективной в борьбе против российских крылатых ракет, таких как «Калибр» и Х-101. Возможно, 19 октября именно ракетой IRIS-T была сбита Х-101 над Черниговской областью. Но и эти современные европейские ракеты не смогут защитить Украину от баллистических ракет комплекса «Искандер» и гиперзвуковых «Кинжалов».

25 октября компания Raytheon Technologies объявила о передаче правительству США двух усовершенствованных норвежско-американских систем ПВО NASAMS, предназначенных для поставки в Украину. США закупили эти системы для Киева за 770 миллионов долларов и планируют приобрести еще шесть, потратив на это до 3 миллиардов долларов. Батарейный комплект NASAMS подходит для защиты крупных городов вроде Харькова или Одессы, двух батарей может хватить для ПВО Киева. Именно NASAMS защищает от атак с воздуха Вашингтон. Самые новые ракеты системы, NASAMS 3, позволяют поражать цели на расстоянии до 50 км и на высоте до 21 км.

Сможет ли Украина с западной помощью полностью защититься от атак с воздуха?

Украинский военный эксперт Сергей Грабский считает, что западные системы ПВО способны значительно повысить эффективность ПВО Украины, но не смогут гарантировать стопроцентную защиту. Таких систем не существует в принципе. Речь может идти лишь о том, какой процент российских ракет и БПЛА будет уничтожаться.

Но даже сейчас, имея на вооружении устаревшие советские образцы вооружения, украинская противовоздушная оборона, о разгроме и полном уничтожении которой уже не раз заявляли российские источники, уничтожает значительную часть запущенных РФ ракет и беспилотников. Если западная техника будет поступать в достаточном объеме, это позволит Украине построить современную эшелонированную систему ПВО. И доля долетающих до украинских домов и электростанций российских ракет начнет стремиться к нулю.

Источник: «Зеркало»