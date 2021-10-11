ЧП в Городище: полицейские пытали задержанного, но вышли на свободу, а избитый стал обвиняемым

Пятеро полицейских из Городища Черкасской области еще летом были должны оказаться на скамье подсудимых из-за участия в пытках местного жителя. Они выбили 28-летнему Виталию Берднику зубы и сломали об него стул. Несмотря на то, что обвинительный акт в отношении правоохранителей передали в суд еще 25 июня, рассматривать дело так и не начали.

За три месяца судебной волокиты изменился и статус потерпевшего. Избитый полицейскими Виталий Бердник стал обвиняемым по другому делу, связанному с мошенничеством. Его даже объявили в розыск, хотя он не скрывается и с ним можно легко связаться.

С обвиняемыми в пытках полицейскими ситуация противоположная. Из-за постоянных отводы судей, которые начались еще летом, они фактически оказались на свободе. Двое — под личным обязательствам, трое — вообще без меры пресечения. Более того, трое из пяти фигурантов дела все еще работают в полиции.

Смогут ли потерпевшего осудить быстрее, чем полицейских? Дойдет ли дело о пытках в участке до судебного зала? Что на самом деле происходит за кулисами официальных прессрелизов ГБР о насилии в полиции? Журналисты издания LB.ua пытались разобраться в ситуации.

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В начале февраля в Городище Черкасской местные полицейские начали искать причастных к краже, произошедшей накануне. Вечером 5 февраля они ворвались в гараж, где работали 28-летний Виталий Бердник вместе с братом и другом. Полицейские забрали мужчину в участок, чтобы «просто поговорить». «Разговор» завершилась избиением и потерей зубов задержанного.

Фото: скрин видео

По версии следователей ГБР, сначала старший участковый Руслан Шпак и оперуполномоченный Роман Линник требовали, чтобы Виталий Бердник признался в краже. А когда он отказался признавать вину, его начали бить железным стулом, который сломался во время одного из ударов. Впоследствии на потерпевшего надели наручники, в обездвиженном состоянии его били шлангом от огнетушителя и бутылкой воды. Также мужчине выбили верхние зубы. За пытками, как установили следователи, наблюдал еще один полицейский — оперуполномоченный Ярослав Оверченко. Сам он не принимал участия в издевательствах. Как рассказал пострадавший LB.ua, никто из присутствующих в отделении его ни о чем не спрашивал: «Я сказал им, что ничего не знаю. Но там никто ничего не говорил, они сразу начали бить «, — сказал Виталий Бердник.

Фото: facebook / Государственное бюро расследований

Уже после избиения, в полночь, в отделение приехали начальник сектора криминальной полиции Виталий Мошенец и старший оперуполномоченный Иван Гриненко . Они не вмешались в ситуацию. Напротив, узнав о преступлении своих подчиненных, они скрыли его и не предоставили необходимой помощи пострадавшему.

Фото: facebook / Государственное бюро расследований

Виталия Бердника отпустили только в час ночи. Утром он рассказал об избиении отцу — и тот сразу позвонил на «102».

Фото: скрин видео. Отец пострадавшего Виктор Бердник

На следующий день в Городищенский участок полиции прибыли сотрудники Государственного бюро расследований . Они сообщили о подозрении в пытках участковому Руслану Шпаку и оперуполномоченному Роману Линнику (ч.2 ст. 127 УК. — Ред.). Городищенский суд отправил обоих под стражу без возможности внесения залога.

Фото: facebook / Государственное бюро расследований

Впоследствии, 9 апреля, подозрения объявили трем другим полицейским. Оперуполномоченному Ярославу Оверченко — в истязании и задержании человека с последующим отказом признать факт задержания (ч. 2 ст. 127, ст. 146-1 УК). Старшему оперуполномоченному Ивану Гриненко вручили подозрение в сокрытии преступления (ч. 1 ст. 396 УК), а начальнику сектора криминальной полиции Виталию Мошенцу — в задержании человека с последующим отказом признать факт задержания и в сокрытии преступления, совершенного его подчиненными (ч. 2 ст. 146-1 и ч. 1 ст. 396 УК). Оверченко, Гриненко и Мошенця суд отправил под домашний арест.

Адвокат Бердника Виталий Гречуха говорит, что готовит гражданский иск, чтобы его клиенту возместили убытки. На вопрос о том, в какую цифру убытки оценивает сам потерпевший, тот ответил: «Какие убытки, здесь хотя бы зубы вставили».

Фото: facebook / Государственное бюро расследований

Преступление в анамнезе — (не) основание для пыток

По мнению Виталия Бердника, его привезли в участок и избили из-за совпадения. По его словам, накануне в Городище ограбили гараж. Полицейские установили, на какой машине был вероятный злоумышленник. Позже Бердника увидели за рулем этого же автомобиля. Однако как рассказал пострадавший, автомобиль не принадлежал ему, его сдали в ремонт. «Обворовали гараж, какие-то пилы, болгарки вынесли. Что там еще, я не знаю. Машину сдали на ремонт, а они увидели, что я на ней еду и подумали, что это моя машина. Поэтому они пришли ко мне в гараж … Это уже позже они нашли и того человека, и все. В тот день, когда меня избили, они все нашли «, — рассказал Бердник.

Фото: facebook / Государственное бюро расследований

Кроме того, мужчина предполагает, что признание решили «выбить» именно у него из=за его предыдущей судимости. По данным LB.ua, в апреля 2015 года года Виталий Бердник вместе с братом Юрием Бердником и их общим знакомым Алексеем Балыкин обокрали гараж в поселке Млеев. В частности, они «вынесли» 20 литров дизельного топлива, две болгарки, компрессор, два сварочных аппарата и электрофрезеры по дереву. Часть продали, часть распределили между собой. Убытки суд оценил в 19 000 гривен.

Согласно приговору, инициировал кражу брат Виталия Бердника — Юрий. Виталий принял предложение и 14 апреля 2015 привез брата с Алексеем Балыкин в гараж. Как установил суд, сам он участия в краже не принимал — остался в машине на расстоянии и наблюдал. Позже Виталий Берник помогал загрузить украденное в автомобиль. Свою вину Виталий Бердник признал полностью. Его приговорили к двум годам лишения свободы и обязали выплатить компенсацию в 2126 гривен.

После избиения в феврале этого года пострадавший не отрицал свою предыдущую судимость. Он отмечал, что тогда в краже не участвовал, а лишь перевозил краденые вещи, за что уже отбыл наказание. Также он утверждал, что к краже, которую в феврале расследовали полицейские из Городища, вообще не причастен.

Правосудие на паузе

Летом следователи ГБР завершили досудебное расследование дела, и уже 25 июня обвинительный акт по пяти полицейским, подозреваемым в пытках или его укрывательстве, поступил в Городищенский суд.

Фото: facebook / Государственное бюро расследований

Подготовительное заседание назначили на 22 июля. В тот день судья Людмила Синица взяла в деле самоотвод из-за конфликта интересов — якобы она знает обвиняемых лично и общалась с ними по служебным вопросам.

Нового судью должна была определить система автоматизированного распределения, но назначение не состоялось. Как пояснила исполняющая обязанности председателя Городищенского суда Оксана Савенко , всего в учреждении работают только четыре судьи. Трое судей — сама Оксана Савенко, Владимир Черненко и Леонид Подорога — не могли слушать дело, ибо в отпуске или планировали отдых на этот период. Судья Людмила Синица не могла слушать дело до рассмотрения ее самоотвода. Кроме того, у нее также был запланирован отпуск. Поэтому заявление о самоотводе судьи Городищенского суда Людмилы Синицы направили на рассмотрение в Шполянский суд. Через полтора месяца, 8 августа, Шполянский суд отказал Людмиле Синицы в самоотводе.

По закону, после получения обвинительного акта суд должен назначить подготовительное заседание в течение пяти дней. И хотя обвинительный акт поступил в Городищенский суд еще 25 июня, этого еще не произошло.

Как рассказал LB.ua прокурор Тарас Симаков , подготовительное заседание по делу назначено на 7 октября. На нем отвод судьи Людмиле Синицы заявил уже прокурор по делу. Как пояснил LB.ua Тарас Симаков, судья оказалась подозреваемой по делу о разглашении тайны следствия, поэтому прокуратура сомневается в его беспристрастности. Сейчас слушания вновь отложили на неопределенное время. Поэтому очень сомнительно, что волокита, которая продолжается более трех месяцев, завершится в ближайшее время.

Фото: gd.ck.court.gov.ua. Городищенский районный суд

Еще менее оптимистична ситуация с мерами пресечения по поводу фигурантов дела — их практически нет. После самоотвода судьи Людмилы Синицы в июле рассматривать меры полицейским в Городищенском суде было некому, поэтому все ходатайства о продлении содержания под стражей или домашнего ареста передали в Корсунь-Шевченковский суд. Только ходатайство поступили в суд, адвокат обвиняемых Федор Костюкович заявил отвод судье Корсунь-Шевченковского суда Галине Литвиновой. Ситуация повторилась. В Корсунь-Шевченковском суде, кроме Галины Литвиновой, тогда работал только один судья — Сергей Свитка. На тот момент он был в отпуске — и дело снова зависло.

Таким образом все пятеро обвиняемых остались без меры пресечения. На свободе полицейские находились до 3 сентября. Тогда судья Галина Литвинова все же выбрала меры пресечения двум обвиняемым из пяти. Роман Линник и Руслан Шпак, обвиняемые непосредственно в пытках, сейчас находятся под личным обязательствам — это самая легкая мера пресечения из всех возможных. Остальные полицейских: Оверченко, Гриненко и Мошенец — вообще не имеют мер пресечения, поскольку истекли сроки для их избрания. Никто из обвиняемых своей вины не признает. По мнению суда, прокуратура не доказала, что при этих обстоятельствах полицейские могут влиять на свидетелей, угрожать потерпевшему или уничтожать доказательства. Поэтому ограничивать их свободу якобы не нужно.

После вручения подозрений полицейским из Городища спикер Нацполиции области Зоя Вовк заявляла: правоохранителей отстранили от исполнения служебных обязанностей, а некоторых уволили. На самом деле трое из пяти обвиняемых остаются до сих пор на работе.

Фото: скрин видео

Как сообщили в отделе кадров полиции Черкасской области в ответ на запрос LB.ua, после служебной проверки из Нацполиции уволили только Романа Линника и Руслана Шпака , обвиняемых непосредственно в пытках. Возможно, это ненадолго, потому что оба уже оспаривают увольнение в суде и требуют выплатить им средний заработок «за время вынужденного прогула»

Виталия Мошенца освободили от должности, но на службе оставили. Ярослава Оверченко и Ивана Гриненко решили не увольнять вообще.

На судебном заседании 3 сентября прокуроры утверждали, что эти трое полицейских до сих пор работают не просто в полиции, а в том же участке. И они могут влиять на потерпевшего.

Кто кому обвиняемый?

Вместе со статусом потерпевшего от пыток в полиции Виталий Бердник получил статус обвиняемого по другому делу, связанному с мошенничеством при подключении абонентов к интернету. 18 июня 2021 он был объявлен в розыск — мужчина не приходил на судебные заседания. В то же время LB.ua легко связался с Виталием Бердником. Он пояснил, что это давнее дело и, по его мнению, полицейские дали ему ход из-за того, что он заявил о пытках. «Это другое дело, из-за интернета. Подозрение в том, что я подключал интернет и якобы брал деньги с абонентов. Но уже прошло два года. Это фактор давления из-за того, что я на них написал заявление «, — рассказал мужчина.

Он добавил, что не скрывается от суда, а на заседание не приходил, потому что его никто о них не предупреждал. «Никаких повесток не было. Никто не звонил. Они взяли и объявили меня в розыск «, — отметил Бердник.

Мужчина добавил, что дело, связанное с мошенничеством, расследовали в том числе и те полицейские, которые являются обвиняемыми по делу о его пытках. Они отвечали за розыск Бердника.

На вопрос о том, почему его не вызвали или не доставили в суд, если он не скрывается, он ответил: «Вот так искали».

По словам потерпевшего, обвиняемые полицейские ранее напрямую на него не давили, но на днях внезапно забрали его автомобиль. «Забрали у меня машину на днях и не отдают. Без причин завели машину — она ​​стояла. И не отдают. Стояла на улице. Это не те забрали, что били, а другие, которые тоже там были «, — рассказал Бердник.

Фото: 1 + 1

Прокурор Тарас Симаков подтвердил LB.ua, что полицейские из Городища были причастны к расследованию производства, где Бердник является обвиняемым. По его словам, до начала расследования пыток в отделении никаких подозрений мужчине не вручали, а после в полицейских уже было поручение на проведение следственных действий в отношении потерпевшего.

«Есть основания считать, что есть риски того, что полицейские таким образом могут влиять на потерпевшего. Что касается конкретных фактов не готов сообщить, скорее всего, задокументированных фактов не было, но риск воздействия был. Я не знаю, именно этим работникам поручался его розыск, но оперативное подразделение там небольшое, все знают специфику этого дела «, — сказал прокурор.

Он также подтвердил, что потерпевший не скрывается и появлялся на судебные заседания по делу о пытках. В то же время адвокат потерпевшего Виталий Гречуха, который недавно вступил в процесс, сообщил LB.ua, что не имеет постоянной связи с потерпевшим. «У меня с ним связь очень периодическая. Ко мне он не обращается, больше я пытаюсь его найти, чем он меня «, — отметил адвокат.

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Сейчас перспективы дела о пытках в полиции Городища очень призрачны. В отличие от пыток в Кагарлицком отделении полиции, эта ситуация не получила широкую огласку. Нет огласки — нет обещаний на высшем уровне. Нет обещаний — нет и обязательств.

В отделении уверяют, что провели внутреннее расследование, а с полицейскими работают психологи. Однако говорить о переаттестации всех сотрудников отделения не приходится вообще.

Фото: facebook / Государственное бюро расследований

Эксминистр внутренних дел Арсен Аваков в таких случаях утверждал, что пытки и бесчеловечное обращение является в полиции любой страны мира, важно это не скрывать и наказывать виновных. Но похоже, что реальное и системное противодействие таким случаям существует только тогда, когда оно продиктована снаружи, когда на него есть большой общественный запрос и внимание общества приковано к его реализации.

По данным экспертной группы «Полиция под контролем», ежегодно почти 2,5 тысячи человек обращаются за врачебной помощью после полицейских издевательств, и внимание общества не может быть привлечено к каждому такому эпизоду. Пытки в Городище — это лишь один пример в подтверждение того, что без контроля со стороны общественности система консервируется, а не стремится к самоочищению.