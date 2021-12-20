Ар’єв: Вручення «підозри» Порошенку – прекрасна новина для Путіна та його оточення

Вручення підозри Петру Порошенку не має нічого спільного з правовим процесом та реальним розслідування справ. Крім того, воно відбувається за кремлівським сценарієм, адже звинувачення щодо людини, яка відновила українську армію у 2014 році, є прекрасною новиною для президента Росії Володимира Путіна та його оточення у Кремлі.

Про це в ефірі “Прямого” заявив народний депутат фракції “Європейська Солідарність” Володимир Ар’єв.

Нічого спільного з правовим процесом це не має. І щойно адвокати Петра Порошенка це чітко розповіли. Я мушу сказати, що, напевно, в Кремлі, по-перше, аплодують цьому рішенню. Коли верховного головнокомандувача, який у 2014 році, отримавши абсолютно зруйновану і небоєздатну армію, відновив її до дієвої і зупинив Російську Федерацію в її наступі не тільки на Донецьку і Луганську область, звільнивши більше частину Донеччини і Луганщини, а й зупинив так звану “русскую весну”, яка тривала по всьому півдню і сходу України, починаючи з Харківської області і закінчуючи Одеською… І цю людину сьогодні звинувачують в державній зраді. Це чистий кремлівський сценарій. Володимир Ар’єв

Він додав, що це є прекрасною новиною для президента Росії Володимира Путіна та його оточення у Кремлі – вручити підозру людині, яка відновила Збройні сили України і максимально зробила для того, щоб опір Москві на всіх фронтах гібридної війни проти України був максимальним.

“Кремль відкорковує шампанське завдяки Володимиру Зеленському і його ручним правоохоронним органам”, – наголосив Ар’єв.