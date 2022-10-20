Де і коли у Києві можуть вимкнути світло: графік потенційних відключень по районах та вулицях

У Києві впровадили стабілізаційні відключення електроенергії з 20 жовтня. Відключення відбуватимуться для кожного клієнта не більше, ніж 4 години.

Компанія ДТЕК оприлюднила графік потенційних відключень по районах та вулицях. Він застосовується тільки у разі якщо у НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему, тобто як 20 жовтня, коли анонсували віялові відключення. Передає Інформатор.

Повний перелік розподілу черг на відключення по районах Києва