Де і коли у Києві можуть вимкнути світло: графік потенційних відключень по районах та вулицях
У Києві впровадили стабілізаційні відключення електроенергії з 20 жовтня. Відключення відбуватимуться для кожного клієнта не більше, ніж 4 години.
Компанія ДТЕК оприлюднила графік потенційних відключень по районах та вулицях. Він застосовується тільки у разі якщо у НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему, тобто як 20 жовтня, коли анонсували віялові відключення. Передає Інформатор.
Повний перелік розподілу черг на відключення по районах Києва
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