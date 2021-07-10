На Чернігівщині BMW збив пішохода, а потім зіштовхнув Mercedes в кювет — обидва водія загинули (фото)

Попередньо, водій автомобіля «BMW 528I», рухаючись по автодорозі Чернігів — Пакуль — КПП «Славутич» у напрямку Славутича на 10 км, виконуючи маневр обгону попутного автомобіля, не впорався з керуванням та виїхав на ліве узбіччя, де здійснив наїзд на пішохода.

Повернувшись на проїзну частину, зіштовхнувся з автомобілем «Mercedes Benz B250», після чого транспортні засоби з’їхали у кювет і зіткнулися з деревами.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водії автомобілів загинули на місці пригоди. Пішохід з травмами був доставлений до лікарні.

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