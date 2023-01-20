На трасі Київ–Одеса перекрили рух через масштабну ДТП (фото)

На міжнародній автомобільній трасі Київ — Одеса через ДТП з потерпілими ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляють “Коментарі” з посиланням на інформацію Патрульної поліції України.

” Уночі на 83 км автодороги М-05 Київ — Одеса трапилась ДТП з потерпілими за участю трьох транспортних засобів: Volvo, MAN, Volvo. Деталі автопригоди встановлюють слідчі”, — йдеться в повідомленні Патрульної поліції України. За даними правоохоронців, смуга руху в напрямку Одеси перекрита ― об’їзд місця ДТП здійснюється через вулицю Київську. Патрульні забезпечують безпеку та регулювання дорожнього руху.

На місці аварії працюють слідчі по ДТП. Водіїв закликали планувати маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. Подробиць аварії поки що немає, однак на оприлюднених правоохоронцями фото видно, що в автотрощі геть розбилися автівки.