Під Хмельницьким автомобіль наштрикнувся на відбійник: водій загинув на місці, пасажира госпіталізовано (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 26 квітня, на трасі М-30 поблизу с. Прибузьке Хмельницького району.

23-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Мазда 6», допустив зіткнення із відбійником.

У результаті ДТП водій від отриманих травм загинув на місці події. 29-річного пасажира госпіталізували до реанімаційного відділення Хмельницької обласної лікарні.

Наразі слідчі Хмельницького райуправління поліції встановлюють усі причини та обставини події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або спричинило тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області