Под Днепром микроавтобус столкнулся со сгоревшей фурой: погиб ребенок

На трассе «Знаменка-Луганск-Изварино» в Днепровском районе произошло смертельное ДТП. Погиб 14-летний мальчик.

Об этом сообщает dnepr.info, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области.

Авария произошла 8 октября около 22:57. В Службу спасения «101» поступил сигнал, что в результате аварии в изувеченном микроавтобусе скорее всего зажало человека.

Прибывшие на место спасатели установили, что микроавтобус «Ford» столкнулся с грузовиком «МАЗ», который стоял на обочине. Также выяснилось, что фура незадолго до столкновения пылала.

Свидетели ДТП достали из поврежденного микроавтобуса тело 14-летнего мальчика. От полученных травм он скончался на месте. 42-летний водитель от госпитализации отказался.

Правоохранителям предстоит выяснить детали происшествия.