Поліцейські з’ясовують обставини смертельних ДТП на Волині (фото)

Аварії трапились у Камінь-Каширському та Луцькому районах. У них загинуло двоє осіб.

Так, у суботу, 9 вересня, у селі Раків Ліс Камінь-Каширського району 49-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням та злетів у кювет. Як наслідок – 63-річний пасажир автомобіля, місцевий мешканець, загинув на місці події, водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Учора, 10 вересня, у Колках Луцького району керманич ВАЗ не вибрав безпечної швидкості та зіткнувся із тюкувальним пресом, що був закріплений за трактором. Від отриманих травм водій легковика загинув на місці події.

За обома фактами аварій слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть. В рамках досудових розслідувань буде з’ясовано усі обставини ДТП.

Сектор комунікації поліції Волинської області