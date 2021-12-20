Поліція Одещини розшукує неповнолітнього Дмитра Васильківа (фото)

Відділенням поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 розшукується 15-річний Васильків Дмитро, який 17 грудня пішов з дому і досі не повернувся.

Прикмети: зріс 160 см, середньої статури, русяве волосся, карі очі.

Був одягнений: у темно-синю куртку та чорні чоботи.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження юнака, просимо зателефонувати до поліції за номером (048) 779-42-52 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області