Жуткая автокатастрофа произошла у станции метро «Выдубичи» в Киеве (фото)

Во вторник, 28 июля, во второй половине дня в Киеве на Надднепрянском шоссе возле метро «Выдубичи» произошло смертельное ДТП. Внедорожник Toyota на полном ходу врезался в стоящий на дороге грузовой DAF.

Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на Надднепрянском шоссе и выяснил подробности жуткой автокатастрофы.

У грузовика, который направлялся в сторону моста Патона на загрузку, на ходу взорвалось одно из колес. Водитель остановил машину, выставил знак аварийной остановки, включил сигнализацию… И тут в правую сторону кузова на полном ходу врезалась Toyota.

Удар был такой силы, что грузовик продвинулся вперед на несколько метров.

Водителя Toyota зажало в салоне, пришлось вызывать спасателей. За рулем был мужчина пенсионного возраста. Жизнь пострадавшему спасти не удалось.

ДТП спровоцировало огромную пробку на Столичном шоссе, которая рассосалась только через несколько часов. // Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»