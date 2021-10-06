Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого хлопця (фото)

Лубенським районним відділом поліції Полтавщини розшукується безвісно зниклий Ільченко Ігор 2002 року народження, мешканець села Чевельча, Оржицької територіальної громади, Лубенського району.

Відомо, що чоловік поїхав на роботу до Києва. За інформацією, він не виходить на зв’язок з 16 серпня.

Прикмети: на вигляд близько 185-190 см, волосся русяве коротке, очі карі, губи тонкі.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: (05361) 73-628, 050-440-82-76, 066-732-22-39, або «102».

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Лубенського районного відділу поліції)