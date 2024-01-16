Товариство незаконно вирощує та виловлює рибу в Бучанському водосховищі – прокуратура вимагає повернути його державі

Прокурори Бучанської окружної прокуратури встановили, що приватне товариство незаконно використовує для вирощування та вилову риби Бучанське водосховище у селі Михайлівка-Рубежівка.

Підприємство займається рибогосподарською діяльністю без відома балансоутримувача і розпорядника водного об’єкта та земельної ділянки.

Згідно із законодавством, використання Бучанського водосховища для рибогосподарської діяльності взагалі не передбачено. Воно використовується для цілей зрошення, регулювання водних ресурсів і зволоження заплавних земель.

Також це водосховище перебуває в державній власності та задіяне на обводненні 740 га торфовищ в заплаві річки Буча. В літній період там часто виникають осередки пожеж.

Враховуючи вказане, окружна прокуратура в судовому порядку вимагає від приватного товариства повернути державі зазначений водний об’єкт та земельну ділянку під ним площею понад 80 га та вартістю майже 3 мільярди гривень.

Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі за позовом прокуратури.

Київська обласна прокуратура