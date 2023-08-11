Тимчасово припинено доступ до Нижньої лаври через системне перешкоджанням роботі заповідника «Києво-Печерська лавра»

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” тимчасово припинив доступ відвідувачам на територію Нижньої лаври.

Про це повідомляє пресслужба заповідника.

“Через системне перешкоджання роботі Заповідника щодо доступу до приміщень Нижньої лаври, з метою врегулювання визначених питань його адміністрацією ухвалено таке рішення (Наказ № 04-07/91 від 10.08.2023): з 7:00 11 серпня 2023 року тимчасово припинити доступ на територію Нижньої лаври усіх відвідувачів (за виключенням священників, ченців та працівників чоловічого монастиря)”, – йдеться в повідомленні.

Для проведення богослужінь і відвідування на території Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” буде відкрито:

Храм Прп. Сергія Радонезького

Храм Прп. Агапіта Печерського

Храм Воскресіння Христового (“Афганська церква”)

Храм Прпп. Антонія та Феодосія Печерських із Трапезною палатою

Успенський собор

Керівництво заповідника нагадало, що 29 березня 2023 року Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” в односторонньому порядку розірвав договір про безоплатне користування державним майном із Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (чоловічим монастирем) УПЦ. Отже, територія Нижньої лаври має повернутися у користування державі.

9 серпня 2023 року Господарський суд м. Києва визнав законним рішення Заповідника про розірвання цього договору.

Нагадаємо, чотирьох осіб судитимуть у справі про хуліганство на території Києво-Печерської лаври. У квітні прихильники московського патріархату перешкоджали комісії Мінкульту проводити інспекцію в приміщеннях заповідника.

Зазначимо, у липні керівник заповідника Києво-Печерської Лаври очікує на передачу споруд від УПЦ МП до кінця року. Він зауважив, що основна мета УПЦ МП полягала в тому, щоб перетворити Лавру на резиденцію патріарха Кіріла. // LB.ua