У Чернівцях поліцейський на BMW зніс огородження і застрибнув на паркан (фото, відео)
У Чернівцях легковий автомобіль BMW вилетів на огорожу приватного господарства на вулиці Винниченка.
Про це повідомляють очевидці у Facebook, пише molbuk.ua.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Однак водій легковика на місці пригоди також відсутній.
На місці ДТП пошкоджена огорожа і дорожній відбійник поблизу зупинки громадського транспорту «вулиця Кармелюка». Сам же автомобіль опинився на паркані поблизу житлового будинку.
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Автівкою, яка вночі протаранила огорожу в Чернівцях, керував поліцейський
Автомобілем BMW, який сьогодні вночі протаранив огорожу на вулиці Винниченка у Чернівцях, керував правоохоронець.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, пише molbuk.ua.
Зазначається, що співробітник поліції не впорався з керуванням легковиком і допустив дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
«Вночі 12 вересня до поліції надійшло повідомлення про ДТП без потерпілих у місті Чернівці на вулиці Винниченка. За вказаною адресою правоохоронці виявили автомобіль «BMW», який здійснив наїзд на світлофор та огорожу біля будинку. Попередньо встановлено, що автівкою керував 31-річний співробітник одного з територіальних відділень ГУНП в Чернівецькій області, який перебував поза службою», – йдеться у повідомленні.
Для з’ясування обставин події на місце автопригоди негайно виїхали співробітники відділу інспекції з особового складу УКЗ ГУНП і Чернівецького управління ДВБ НПУ.
Начальник обласного управління Нацполіції Анатолій Дмитрієв негайно ініціював комісійне службове розслідування автопригоди, яке проводить дисциплінарна комісія за участі співробітників відділу інспекції з особового складу УКЗ ГУНП і Чернівецького управління ДВБ НПУ.
За результатами службового розслідування буде надано оцінку діям правоохоронця. У випадку підтвердження причетності поліцейського до автопригоди, буде прийнято рішення про його безальтернативне звільнення з лав поліції.Tweet