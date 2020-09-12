У Чернівцях поліцейський на BMW зніс огородження і застрибнув на паркан (фото, відео)

У Чернівцях легковий автомобіль BMW вилетів на огорожу приватного господарства на вулиці Винниченка.

Про це повідомляють очевидці у Facebook, пише molbuk.ua.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Однак водій легковика на місці пригоди також відсутній.

На місці ДТП пошкоджена огорожа і дорожній відбійник поблизу зупинки громадського транспорту «вулиця Кармелюка». Сам же автомобіль опинився на паркані поблизу житлового будинку.

Вартові еспресо

***

Автівкою, яка вночі протаранила огорожу в Чернівцях, керував поліцейський

Автомобілем BMW, який сьогодні вночі протаранив огорожу на вулиці Винниченка у Чернівцях, керував правоохоронець.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, пише molbuk.ua.

Зазначається, що співробітник поліції не впорався з керуванням легковиком і допустив дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

«Вночі 12 вересня до поліції надійшло повідомлення про ДТП без потерпілих у місті Чернівці на вулиці Винниченка. За вказаною адресою правоохоронці виявили автомобіль «BMW», який здійснив наїзд на світлофор та огорожу біля будинку. Попередньо встановлено, що автівкою керував 31-річний співробітник одного з територіальних відділень ГУНП в Чернівецькій області, який перебував поза службою», – йдеться у повідомленні.

Для з’ясування обставин події на місце автопригоди негайно виїхали співробітники відділу інспекції з особового складу УКЗ ГУНП і Чернівецького управління ДВБ НПУ.

Начальник обласного управління Нацполіції Анатолій Дмитрієв негайно ініціював комісійне службове розслідування автопригоди, яке проводить дисциплінарна комісія за участі співробітників відділу інспекції з особового складу УКЗ ГУНП і Чернівецького управління ДВБ НПУ.

За результатами службового розслідування буде надано оцінку діям правоохоронця. У випадку підтвердження причетності поліцейського до автопригоди, буде прийнято рішення про його безальтернативне звільнення з лав поліції.