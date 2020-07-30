У компанії відпочивальників на Чернігівщині вибухнула граната — троє загиблих

У селі Новий Биків Бобровицького району Чернігівщини місцевий мешканець підірвав гранату в компанії, з якою відпочивав. Унаслідок вибуху троє осіб загинули, одна поранена.

Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко, зазначає Укрінформ.

«За попередньою інформацією, місцевий житель підірвав гранату під час спільного відпочинку компанії. Загинуло троє людей, одна людина госпіталізована», — написав очільник області.

На місці працюють слідчі Національної поліції.

Як уточнили у чернігівській філії Суспільного телебачення трагічна подія сталася у четвер о 20:30. Серед загиблих — двоє чоловіків 58 і 43 років та 48-річна жінка. Госпіталізовано чоловіка віком 43 роки.