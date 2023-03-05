У Миколаєві загинув водій легковика, який врізався у стовп (фото)

4 березня на пр. Героїв України сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля ВАЗ 2106.

За попередніми даними, водій авто не впорався із керуванням та врізався у бетонну опору.

Внаслідок автопригоди 47-річний керманич від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12, тел. 0 (50) 013 01 48 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області