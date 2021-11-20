У Старокостянтинові в ДТП загинули двоє людей (фото)
Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області з’ясовують причини зіткнення вантажівки «DAF» та легковика «Renault», в результаті якого загинули дві людини.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 листопада, близько 14.00 години на об’їзній дорозі м. Старокостянтинів, неподалік аеродрому.
За попередніми даними, зіткнулися вантажний автомобіль «DAF» під керуванням 60-річного водія та легковий автомобіль «Renault 19». В результаті аварії водій та пасажир легковика загинули на місці події.
На місце ДТП виїхала слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, а також рятувальники ДСНС.
Працівники поліції працюють над з’ясуванням усіх обставин ДТП та встановлюють особи загиблих.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Сектор комунікації поліції Хмельницької областіTweet