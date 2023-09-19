Внаслідок ДТП на Львівщині травмовані 11-річна водійка електросамоката та 14-річний скутерист

Перша дорожньо-транспортна пригода сталася 18 вересня, близько 16.00, на автодорозі «Львів – Краковець» у селі Наконечне Друге Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Opel Movano», 41-річний мешканець Києва, рухаючись в бік Краківця, здійснив зіткнення із електросамокатом «VNC» під керуванням 11-річної місцевої мешканки.

Внаслідок ДТП дівчинка отримала численні травми та була госпіталізована.

Цього ж дня, близько 20.00, у місті Миколаїв Стрийського району, на перехресті вулиць Шевченка та Устияновича, відбулося зіткнення між автомобілем «Мазда-6» під керуванням 20-річного жителі Миколаєва та скутером «Ямаха-Джог-136», яким керував 14-річний місцевий мешканець, учень 9 класу.

Неповнолітній скутерист з тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні.

За обома фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини подій.

Відділ комунікації поліції Львівської області