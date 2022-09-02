Ювенальні поліцейські столиці вилучили двох малолітніх дітей із неблагополучної родини

Під час перевірки правоохоронці спільно із службою у справах дітей встановили, що діти проживали у жахливих умовах, які загрожували їх життю і здоров’ю. Наразі дітлахів доставили на медогляд до лікарні, а відносно батьків дільничні склали адміністративні протоколи за невиконання батьківських обов’язків.

Співробітники Шевченківського управління поліції спільно із службою у справах дітей та сім’ї Шевченківської районної адміністрації у місті Києві вилучили у матері та батька двох малолітніх дітей, 2011 та 2015 років народження. Встановлено, що дітлахи перебували в умовах непридатних для проживання – серед покладів сміття та тарганів.

Як розповіла інспектор сектору ювенальної превенції Шевченківського управління поліції Інна Демчук, у зв’язку з наявною загрозою життю та здоров’ю дітей правоохоронці прийняли рішення про їх тимчасове вилучення з небезпечного середовища:

«Наразі малолітні хлопчики знаходяться у лікарні. За результатами обстеження помешкання ми провели із матір’ю та батьком профілактичну бесіду щодо належного виконання батьківських обов’язків, а також склали два протоколи за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. Після прийняття судом рішення будуть вжиті відповідні заходи щодо вирішення подальшої долі дітей».

Відділ комунікації поліції Києва