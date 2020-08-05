Зам Авакова предлагает сделать черный список пьяных пассажиров, снятых с поезда

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко встретил поезд Харьков-Ужгород, в котором группа пассажиров после распития спиртных напитков начала нарушать общественный порядок, и предложил сделать черный список для тех, кого ссаживают с поездов за дебош, хулиганство и за вандализм. Таким пассажирам предложил не продавать билеты.

Об этом он сказал в комментарии УНН.

“Сегодня ехал поезд Харьков-Ужгород. После посадки в Харькове группа пассажиров стала распивать спиртные напитки, кричать, нарушать общественный порядок. Пришел начальник поезда, попросил их не кричать, не орать, не мешать другим пассажирам. Его, естественно, не слушали. Начали ему угрожать. Он набрал „102“ и одного, самого главного зачинщика, сняли с поезда в Полтаве. Однако, это не успокоило остальных. Еще двое зачинщиков начали то же самое — агрессивно выступать. Поэтому в Лубнах сняли еще двоих”, — сказал Антон Геращенко.

Он отметил, что вся эта компания злоупотребляла спиртными напитками, оставшиеся после снятия еще двоих в Лубнах успокоились.

“Поэтому я приехал, вместе с исполняющим обязанности „Укрзализныци“ Иваном Юриком на Киевский вокзал, мы встретили этот поезд. Поговорили с начальником поезда. Выразили ему благодарность за неравнодушие и хорошее исполнение своих обязанностей. А также засняли данный факт и предоставим прессе информацию о том, что полиция, Министерство внутренних дел и Укрзализныця делает все для безопасности пассажиров”, — добавил Антон Геращенко.

Он обратился к тем, кто ездит на железнодорожном транспорте и летает самолете и напомнил, что транспорт — не место для распития спиртных напитков. Там нужно соблюдать правила проезда и не мешать другим людям в ограниченном пространстве.

“Иначе — мы вас будем высаживать. Я вообще предложил… главе Укрзализныци сделать черный список пассажиров, тех, кого ссаживают с поездов за дебош, за хулиганство, за вандализм — и просто-напросто не продавать таким людям билеты”, — отметил Антон Геращенко.

Напомним, в поезде номер 017О “Харьков-Ужгород”, на пути в Киев, пассажиры выпивали и нарушали общественный порядок. Трех мужчин сняли с поезда.

Также УНН сообщал, что поезд Харьков-Ужгород встретила полиция и заместитель Авакова.