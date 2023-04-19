5 років позбавлення волі: прокурори домоглись реального покарання для крадія

Харківський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів Слобідської окружної прокуратури м. Харкова та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі чоловіку, якого визнано винним у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Прокурори домоглись реального покарання для неодноразово судимого харків’янина. Встановлено, що 37-річний чоловік, який раніше притягався до кримінальної відповідальності, у тому числі за вбивство, знову порушив закон. Щоправда, цього разу він вчинив інший злочин — крадіжку.

На початку серпня 2022 року, знаходячись на вул. Плеханівській у Харкові, чоловік біля входу в аптеку побачив велосипед, на кермі якого висіла сумка з речами потерпілої. Зловмисник, користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, сів на велосипед і поїхав, спричинивши своїми неправомірними діями матеріальну шкоду потерпілій.

Вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова чоловіку було призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі та, на підставі ст. ст. 75, 76 звільнено від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки.

Не погодившись із вказаним вироком, прокурор оскаржив його в апеляційному порядку у зв’язку з невідповідністю призначеного покарання ступеню тяжкості злочину та особі обвинуваченого.

Колегія суддів Харківського апеляційного суду постановила новий вирок, яким зловмиснику призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Харківська обласна прокуратура