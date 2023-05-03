6 500 доларів США за незаконний перетин кордону військовозобов’язаними – викрито мешканця Львівщини

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 52-річному чоловіку за фактом організації незаконного переправлення особи призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Львівської обласної прокуратури

За даними слідства, підозрюваний налагодив схему нелегального перетину кордону особами, що підлягають мобілізації, на підставі внесення щодо них відомостей до системи «Шлях», як водіїв-волонтерів, що дають право виїхати з України в умовах воєнного стану. Свої послуги фігурант оцінив у 6500 доларів США з особи.

Його затримали в порядку ст. 208 КПК України після отримання ним частини коштів у сумі 3 000 доларів США.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України у Львівській області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.