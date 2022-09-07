9 років в’язниці та конфіскацію майна отримав мешканець Мукачева за розбійний напад на склад брата 

За публічного обвинувачення Мукачівської окружної прокуратури місцевого жителя засуджено до 9 років ув’язнення за розбійний напад, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах (ч. 4 ст. 187 КК України). Крім того, після набрання вироком законної сили все майно чоловіка підлягає конфіскації за рішенням суду.

Подія трапилася 8 квітня 2021 року в Мукачеві. У судовому засіданні прокурор довів, що пізно ввечері того дня чоловік разом зі спільником здійснили напад на склад, який для ведення підприємницької діяльності орендував брат обвинуваченого. Охоронця побили та зв’язали, залишивши в підсобному приміщенні, після чого мукачівець викрав 300 тис. грн та іноземну валюту. До наступного дня він переховувався в одному з готелів на Мукачівщині, однак його оперативно викрили та затримали правоохоронці.

Відтоді чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Цей запобіжний захід щодо нього діятиме і до набрання вироком законної сили. Зауважимо, що новий злочин чоловік вчинив, відбуваючи іспитовий строк покарання за крадіжку.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури