Антикорсуд затвердив угоду щодо «фіктаря», якого група Курченка використала для розкрадання ₴800 мільйонів стабілізаційного кредиту НБУ

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду щодо фіктивного засновника і керівника ТОВ «Юрай» Миколи Лобенка, звинуваченого в участі у злочинній організації та заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 13 жовтня.

У 2013 році Лобенко погодився стати засновником і директором ТОВ «Юрай» без мети ведення господарської діяльності. У подальшому відкрив для цієї фірми рахунок у ПАТ «Реал Банк», що контролювався Сергієм Курченком.

За версією обвинувачення, підприємство «Юрай» було одним із багатьох, що використовувалося для прикриття злочинною організацією і створення видимості законності. На чолі цієї організації стояв тодішній президент Віктор Янукович. Другою особою після нього був Сергій Курченко, який вибудував структуру злочинної організації з поділом на департаменти, кожен з яких відповідав за певний напрямок. Сам Курченко обійняв посаду голови наглядової ради об’єднання підприємств «СЄПЕК» (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія).

Так, один із епізодів діяльності злочинної організації Януковича-Курченка стосувався заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку. Для цього створено штучну заборгованість «Реал Банку» на загальну суму 800 млн грн перед ТОВ «Юрай» і ТОВ «Київобл-Імпорттрейд».

Так, у вересні 2013-го «Юрай» начебто розмістило на депозиті у «Реал Банку» 500 мільйонів гривень. Але менш ніж за місяць попросило гроші назад.

Не маючи можливості розрахуватися із вкладниками, «Реал Банк» у жовтні 2013-го попросив у Національного банку кредит. У заставу державі запропонували нерухомість — нафтогавань та нафтобазу в Херсоні та незавершене будівництво в Києві. Але при цьому вартість нерухомості завідомо завищили до 1,4 млрд грн, тоді як її справжня ціна становила трохи більше 200 мільйонів.

У період з 11 до 18 листопада 2013 року голова правління ПАТ «Реал Банк» за попередньою змовою з Курченком та іншими співучасниками, забезпечив низку удаваних фінансових операцій із коштами стабілізаційного кредиту та відмивання цих грошей. 208,5 мільйонів гривень зняли готівкою, а решту конвертували у долари і вивели за кордон.

Фіктивний засновник ТОВ «Юрай» уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Чоловік дав показання і погоджується співпрацювати зі слідством у викритті інших учасників злочинної організації.

Суду громадянин пояснив, що не збагатився від злочину, не брав участі у розподілі коштів, отриманих у якості стабілізаційного кредиту. За свої послуги у 2013 році отримував від інших членів злочинної організації щомісячно від 1 тисячі гривень до 1 тисячі доларів.

Суд зважає на роль обвинуваченого, що не була вирішальною, йому безпосередньо не підпорядковувались члени злочинної організації; будучи обізнаним про загальний план вчиненого злочину, Лобенко тільки виконував вказівки членів злочинної організації, що мали вищий статус в ієрархії.

У 2020 році чоловік 10,5 місяців провів у СІЗО. Суд враховує це за принципом: один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

Вироком суду йому призначено 5 років тюремного покарання. Але з огляду на визнання вини і допомогу слідству суд звільняє засудженого з іспитовим строком 3 роки.

Восени минулого року Оболонський райсуд Києва ухвалив аналогічний вирок директорці ТОВ «Київобл-Імпорттрейд». Ця фірма виступала фіктивним боржником «Реал Банку» на 300 мільйонів гривень.