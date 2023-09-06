Четверо зловмисників погрожуючи револьвером побили двох чоловіків в центрі села на Вінниччині 

Злочин стався ввечері 4 вересня у с. Мізяків Калинівської територіальної громади поблизу місцевого магазину. Зловмисники побили двох чоловіків, а потім втекли з місця події. Поліцейські за годину затримали правопорушників. За фактом хуліганських дій слідчі розпочали кримінальне провадження.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що біля магазину четверо невідомих чоловіків погрожуючи зброєю побили двох місцевих жителів. Після цього зловмисники сіли в автівки та поїхали у невідомому напрямку.

Як розповів начальник відділення поліції № 1 Хмільницького райвідділу поліції Володимир Олексюк, двоє знайомих чоловіків спілкувались на вулиці біля магазину. До них підійшли четверо невідомих, двоє з них під приводом розмови відкликали 31-річного місцевого жителя в бік. За кілька хвилин вони почали його бити.

42-річний знайомий потерпілого побачивши хуліганські дії намагався припинити їх, однак, двоє інших невідомих йому завадили: вдарили пістолетом по голові та, коли він впав на землю, почали бити.

Після цього правопорушники сіли в автомобілі ВАЗ та Mitsubishi й поїхали у невідомому напрямку.

Для затримання нападників було введено план «Перехват» та залучено усі необхідні сили поліції. Затримали зловмисників за годину після вчинення злочину у селі Пеньківка Стрижавської територіальної громади.

Ними виявились двоє 19-річних та двоє 20-річних жителів Вінницького району.

Наразі фігуранти поміщені до ізолятора тимчасового тримання, а їх автомобілі поміщені на арештмайданчик. Під час невідкладних обшуків поліцейські вилучили револьвер, димову шашку та телефон.

За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Двом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296, їм загрожує до семи років позбавлення волі. Іншим фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 цієї ж статті. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Калинівське відділення Хмільницької окружної прокуратури.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Остаточна правова кваліфікація діям зловмисників буде надана по завершенню досудового розслідування.

Відділ комунікації поліції Вінницької області