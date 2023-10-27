Чоловік перерахував 321 тисячу гривень за придбання неіснуючого авто

До чергової частини Вознесенського районного управління поліції звернувся 50-річний чоловік із повідомленням про те, що став жертвою шахраїв.

Правоохоронцям потерпілий розповів, що бажав придбати автомобіль. Знайшовши оголошення в одному із інтернет-магазинів, зв’язався із продавцем та узгодив всі деталі покупки.

Після чого сплатив на банківські рахунки незнайомця 321 тисячу гривень. Згодом псевдопродавець перестав виходити на зв’язок, а чоловік втратив свої кошти, не отримавши автомобіль.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до пʼяти років позбавлення волі.

Щоб не стати жертвою шахрайських дій, поліцейські рекомендують дотримуватися наступних порад:

-купуйте та сплачуйте товари лише на перевірених ресурсах, перевіряйте правильність URL-адреси сайту;

-сплачуйте гроші після отримання товару;

-у разі купівлі на платформі оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи.

Слід пам’ятати, що шахраї намагаються максимально замаскуватися під добросовісних продавців, на своїх ресурсах розміщують правдоподібні фото товарів, швидко відповідають охочим придбати та переважно вимагають від покупців одразу всю оплату за товар чи послугу.

У випадку, якщо ви стали жертвою злочинних посягань, звертайтесь до найближчого територіального відділення поліції, або телефонуйте на спецлінію 102.

Вознесенське районне управління поліції