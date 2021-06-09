Чоловіка, який вбив водія сервісу «BlaBlaCar» засуджено до довічного позбавлення волі
07 червня 2021 року колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула матеріали кримінального провадження за апеляційними скаргами обвинуваченого та захисника, який діяв в інтересах останнього на вирок Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28 травня 2019 року. Завдяки принциповій позиції обласної прокуратури, вищевказану особу визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України та призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.
Ухвалою Київського апеляційного суду вирок суду першої інстанції залишено без змін, апеляційна скарга захисника без задоволення, вирок суду набрав законної сили.
Нагадаємо, 4 квітня 2016 року потерпілий на власному автомобілі «Audi A6» виїхав зі м.Львова до м.Києва з метою працевлаштування. За допомогою сервісу BlaBlaCar він погодився підвезти двох незнайомих йому осіб. Однак, до міста Київ він не доїхав, а зник разом з автомобілем, який пізніше виявили у Києво-Святошинському районі.Tweet