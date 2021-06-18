Чоловіку, який через ревнощі до дружини зарізав сусіда, загрожує до 15 років за ґратами

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 31-річного чоловіка, який обвинувачується в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що увечері 22 березня 2021 року мешканець с. Миколаївка Покровського району посварився з дружиною через ревнощі до сусіда. З метою з’ясування стосунків, правопорушник пішов до суперника та двічі вдарив його ножем у живіт і один раз — в область серця.

Від отриманих поранень потерпілий помер на місці.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури