ДБР розслідує смертельну ДТП у Львові за участі військовослужбовця

Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом ДТП у Львові на вулиці Городоцькій, в результаті якого загинула 28-річна жінка.

За попередніми даними, 10 липня о 8:30 ранку у Львові автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець, на нерегульованому пішохідному переході збив перехожу. Від отриманих травм вона загинула на місці аварії.

Кримінальне провадження розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

ДБР