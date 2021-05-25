До 3 років позбавлення волі засуджено молодика, який ґвалтував жінок у вбиральнях ТЦ

За підтримання публічного обвинувачення Оболонською окружною прокуратурою міста Києва оголошено обвинувальний вирок мешканцю м. Полтава за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 КК України.

Інциденти сталися 03.03.2019 та 31.03.2019 у жіночих вбиральнях торгівельного супермаркету на Оболоні.

Чоловік у медичній масці вривався у кабінку до жінок, заздалегідь відкривши її ззовні, та за допомогою фізичного насильства вчиняв насильницькі дії сексуального характеру.

У червні 2019 року за результатом досудового розслідування обвинувальний акт відносно вказаної особи був скерований до Оболонського районного суду міста Києва.

Судовий розгляд проводився у закритому судовому засіданні з метою запобігання розголошення подробиць вчинених діянь.

Обвинувачений свою вину у пред’явленому обвинуваченні не визнав, кілька разів міняв тактику свого захисту. Після дослідження доказів чоловік вже не оспорював своєї присутності у місцях подій, однак повідомив суду, що вчиняв вказані дії жартома, тобто вчинення насильницьких дій сексуального характеру не визнав.

За принциповою позиції Оболонської окружної прокуратури міста Києва вину обвинуваченого доведено, докази визнано належними та допустимими.

Вироком Оболонського районного суду міста Києва від 24.05.2021 чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки.

Також судом задоволено цивільні позови потерпілих щодо відшкодування завданої моральної шкоди на суму 30 000 грн кожній.

Київська міська прокуратура