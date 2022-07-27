Ексдиректор коледжу запроваджує «рубльову зону» в якості т. зв. голови ВЦА Бериславського району Херсонщини

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури громадянину України заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України), повідомляють новини Укрнет.

За даними слідства, у травні 2022 року мешканець м. Берислав Херсонської області добровільно погодився на співпрацю із загарбниками та прийняв їхню пропозицію обійняти псевдопосаду «голови військово-цивільної адміністрації Бериславського адміністративного району». Наразі він активно виконує покладені на нього окупаційною владою функції, серед яких перехід суб’єктів господарювання району на російську систему реєстрації та оподаткування, а також запровадження «рублевої зони».

Підозрюваний є колишнім директором Бериславського фахового педагогічного коледжу імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.