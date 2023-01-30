Ексвиконуючого обов’язки сільського голови судитимуть за незаконне виділення землі вартістю ₴1, 3 млн. у приватну власність

Прокурори Києво-Святошинської оружної скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконуючого обов’язки голови однієї з сільських рад Київщини за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений у 2020 році підробив рішення сесії, на підставі яких декілька громадян набули право приватної власності на три земельні ділянки комунальної власності загальною площею 1,1 га на території Макарівської ОТГ. Цими діями територіальній громаді завдано шкоди в загальному розмірі 1,3 млн грн.

На даний час земельні ділянки арештовано. В рамках кримінального провадження заявлено цивільний позов про стягнення вказаних збитків.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура