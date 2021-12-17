Харків’янина судитимуть за зберігання дитячого порно та розпусні дії відносно 10-річної доньки

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, вчинених членом сім’ї, виготовлення та зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження (ч. 2 ст. 156, ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що 25 серпня 2021 року до правоохоронців звернулась матір 10-річної дівчинки із заявою про те, що її колишній чоловік вчиняв розпусні дії відносно їх спільної малолітньої доньки.



Встановлено, що через соцмережу невідома жінка надіслала їй відеозапис, на якому її колишній чоловік, перебуваючи разом з донькою, вчиняв розпусні дії, чим поставив під загрозу нормальний психологічний та соціальний розвиток дитини.

Крім того, чоловік виготовляв дитячу порнографію та зберігав матеріали на своєму мобільному телефоні до моменту їх вилучення працівниками поліції.

16 грудня 2021 року окружною прокуратурою направлено обвинувальний акт стосовно чоловіка до суду.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу відділу поліції №2 Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури