Інспектора Старобільського слідчого ізолятора судитимуть за постачання наркотиків в’язням

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно інспектора державної установи «Старобільський слідчий ізолятор» за фактом придбання, зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, обвинувачений постачав в’язням слідчого ізолятора особливо небезпечні наркотичні засоби. За цю «послугу» отримував грошову винагороду у визначеному сторонами розмірі.

Співробітника СІЗО викрито безпосередньо під час чергової спроби переміщення до режимної установи двох пакунків з канабісом загальною масою близько 50 грамів. Наркотичний засіб він мав передати одному з ув’язнених.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, Управлінням стратегічних розслідувань у Луганській області ДСР Нацполіції України.

Службовій особі державно установи загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури