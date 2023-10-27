Керівниця одного з обласних підрозділів податкової «забула» вказати в декларації майже ₴2 млн.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо керівниці одного з обласних підрозділів Державної податкової служби, що межує зі столичним регіоном. Жінка вказала недостовірну інформацію у своїй декларації.

Посадовиця «забула» вказати в щорічній декларації за 2021 рік про отриманий нею та її чоловіком дохід у сумі 1,9 млн гривень.

Так, вона не зазначила дохід на понад 1 млн гривень від продажу квартири, яка знаходиться на території тимчасово окупованого Криму, двох земельних ділянок, а також зарплату чоловіка у розмірі 803 тисячі гривень та його пенсії на суму 102 тисячі гривень.

Квартира в Криму була продана у 2021 році за допомогою знайомої чиновниці. Отримані від продажу мільйони рублів були перераховані на рахунок у російському банку, який перебуває під санкціями України та ЄС.

Керівниця одного з обласних підрозділів Державної податкової служби обвинувачується у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, що ДБР провело обшуки у керівниці одного з регіональних управлінь податкової, яка купляла елітну нерухомість у Києві та сплачувала податки до рф.

Обшуки пройшли у межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення чиновниці (ч. 1 ст. 368-5 КК України).

Встановлено, що матір податківиці у 2023 році набула право власності на квартиру та два паркомісця в одному з елітних житлових комплексів Києва. За попередньою оцінкою, ринкова вартість майна становить 12 млн гривень, що суттєво перевищує офіційні доходи як самої чиновниці, так і її матері.

ДБР