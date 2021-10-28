Кіберполіцейські Дніпропетровщини викрили чоловіка у збуті конфіденційних даних торговельної мережі

Схему збуту конфіденційної інформації налагодив колишній керівник аналітичного відділу мережі продуктових супермаркетів.

За винагороду у понад 130 тисяч гривень діючі працівники корпорації передавали фігуранту інформацію, що містила комерційну таємницю. Зокрема, він незаконно отримував звіти щодо продажу товарів, відомості про заплановані акційні знижки, інформацію про відкриття нових магазинів.

Зібрані дані правопорушник збував компаніям-конкурентам.

Таким чином мережа супермаркетів зазнала понад мільйон гривень збитків.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили докази причетності до протиправної діяльності.

Національна поліція України