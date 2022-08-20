Кремль намагається «закрити» Польщу для біженців з України – польські спецслужби

Російські пропагандисти намагаються переконати поляків відмовити Україні в прийомі біженців.

На шостому місяці повномасштабного вторгнення в Україну Росія намагається вбити клин між українцями та поляками.

Про це заявив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, повідомляє Польське радіо.

“Ми маємо справу з класичною дезінформацією і пропагандою. Вони постійно присутні в нашому інформаційному просторі, і слід припускати, що це буде відбуватися і далі”, – сказав Жарин.

За словами чиновника, російські пропагандисти намагаються переконати поляків, що приймати біженців з України “дуже дорого для нашої країни, що це викликає багато проблем, що робить всю операцію вкрай безглуздою, а також небезпечною, тому що ми не знаємо, кого приймаємо під свій дах або хто буде жити в безпосередній близькості з нами”.

Жарин також зазначив, що Росія активно намагається переконати українців, що Польща “дуже небезпечна для іноземців”.

Представник міністра-координатора спецслужб Польщі підкреслив, що польсько-українське зближення “зачіпає російські інтереси, і тому вони намагаються розділити обидва народи”. // УНІАН