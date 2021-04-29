Мешканець Кам’янеччини замість автомобіля з-за кордону отримав лише його фото

Жертвою однієї із шахрайських схем при купівлі вживаних авто за кордоном став 26-річний чоловік із Чемеровеччини. Потерпілий перерахував зловмисникам кругленьку суму, та замість омріяної автівки отримав лише її фото.

На посередників, що нібито возять автівки з-за кордону, як зазначають в Кам’янець-Подільському райуправлінні поліції, чоловік натрапив на просторах Інтернету. Зійшлись на «Audi».

«І тут почалось розігрування «схеми». Потерпілому зателефонували і повідомили, що вже везуть авто, але на митниці проблеми і потрібно 480 євро, щоб все залагодити. Чоловік скинув кошти. Потім йому знову зателефонували і сказали, що потрібна решта суми, щоб оформити всі документи. Спочатку потерпілий заперечив, бо ж ще не бачив товару. Але на нього почали тиснути. Мовляв, ми вклали свої гроші, і якщо не розрахуєшся, матимеш проблеми», – розповіли в поліції.

У результаті чоловік перерахував зловмисникам майже 42 тисячі гривень. Його запевнили, що автівка вже в дорозі біля Війтівець. Але після цього зв’язок із шахраями перервався.

За фактом шахрайства правоохоронці відкрили кримінальне провадження і наразі працюють над пошуком зловмисників. Водночас вкотре закликають: якщо ви зважились на таку дороговартісну покупку, не шукайте абияких продавців чи посередників в Інтернеті. Користуйтесь тільки перевіреними сервісами. // xm-inside.com