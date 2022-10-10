Мешканець Луганщини добровільно обійняв посаду в псевдоправоохоронному органі окупаційної адміністрації «ЛНР»

За процесуального керівництва Сватівської окружної прокуратури Луганської області псевдополіцейському т. зв. «лнр» повідомлено про підозру в колабораційній діяльності ( ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що у червні-липні 2022 року 35-річний мешканець Сватівщини добровільно склав присягу на вірність псевдореспубліці та приступив до «служби» у «мвс лнр».

На займаній «посаді» підозрюваний, який раніше не мав досвіду роботи в правоохоронній сфері, дотримується нелегітимних нормативно-правових актів, впроваджених на території т. зв. «лнр».

За протиправну діяльність чоловіку загрожує 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської окружної прокуратури)