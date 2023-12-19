Мешканець Миколаєва знімав та поширював відео про рух ЗСУ територією міста

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця міста Миколаєва за фактами несанкціонованого поширення інформації про переміщення та рух Збройних Сил України, а також виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 114-2, ч.1, ч.3 ст.436-2 КК України).

Слідством встановлено, що 46-річний підозрюваний у липні 2023 року, перебуваючи в одному з районів міста Миколаєва, на власний мобільний телефон зробив відеозйомку переміщення та руху підрозділів та техніки Збройних Сил України територією міста Миколаєва.

Того ж дня відзнятий відеоматеріал чоловік виклав у «Telegram» антиукраїнської спрямованості, таким чином поширивши необмеженому колу осіб інформацію про переміщення українських військових та техніки з можливістю їх ідентифікації на місцевості.

Крім того, чоловік через «Telegram» поширював матеріали, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось УСБУ в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура