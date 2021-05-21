Мешканка Іршави намагалася «відкупити» від відповідальності сина, причетного до розповсюдження наркотиків

20 травня співробітники слідчого управління поліції Закарпаття спільно з працівниками Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та за процесуального керівництва прокуратури затримали «на гарячому» іршавчанку, яка намагалася підкупити поліцейського.

Старший лейтенант поліції повідомив, що родичка підозрюваного у розповсюдженні наркотиків робить йому корупційну пропозицію. Правоохоронець надав усі необхідні матеріали слідчому управлінню та співробітникам внутрішньої безпеки. В момент, коли жінка намагалася передати гроші поліцейському, її затримали.

Жінці інкримінують ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України, тобто пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище. Тепер фігурантку поміщено до ізолятора тимчасового тримання, а її син понесе законне покарання.

Слідство у справі триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // Закарпаття онлайн