Мешканця Київщини судитимуть через незаконне виготовлення понад 4 тис. літрів алкогольної продукції

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та транспортування підакцизних товарів (ч. 1, 2 ст. 204 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений на початку 2023 року орендував гаражне приміщення в Бориспільському районі. Там він розмістив раніше придбане обладнання для виготовлення алкогольної продукції.

Використовуючи спиртовмісну сировину та інші складові, чоловік незаконно виготовив 520 літрів коньяку і 3025 літрів горілки. Продукцію розлив у пластикові ємності та транспортував до місця зберігання з метою її подальшого продажу.

У чоловіка вилучили 4,2 тис. літрів спирту і спиртовмісної речовини, пакувальну тару та обладнання. Вартість вилученого – 1,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалося детективами ТУ БЕБ у Київській області за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура