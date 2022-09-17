Викрито групу шахраїв, які обдурили кілька десятків громадян на півмільйона гривень

Зловмисники телефонували родичам обраних жертв та повідомляли, що хтось із рідних перебуває у лікарні. «Порятунок життя» оцінювався у кілька десятків тисяч гривень, які громадяни перераховували шахраям. Серед потерпілих – близькі родичі військовослужбовця ЗСУ.

Оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі ГСУ Нацполіції викрили групу шахраїв: організатора та двох виконавців. Зловмисники телефонували обраним жертвам та повідомляли, що їхній родич потрапив до лікарні в критичному стані, а відтак потребує термінової операції, кошти на яку потрібні негайно.

В такий спосіб шахраї ошукали 10 осіб. Загальна сума, яку потерпілі перерахували «на порятунок» рідних – майже 300 тисяч гривень. Серед потерпілих – близькі родичі військовослужбовця ЗСУ.

Крім того, вже встановлено, що це не єдиний спосіб «заробітку» зловмисників. Вони також продавали неіснуючі дрова. Так, фігуранти розміщували в інтернеті, зокрема в Facebook, оголошення про продаж розпалювальних рубанків та деревини.

Після отримання коштів від обраних жертв «продавці» зникали. Сума збитків становить близько 200 тисяч гривень.

Оперативники ДКР спільно зі співробітниками УКР поліції Дніпропетровщини провели оперативно-розшукові заходи та встановили, що до злочину причетні троє осіб. Зокрема організатор злочину нещодавно звільнився з місць позбавленні волі. Двоє його поплічників наразі відбувають покарання у виправній колонії Дніпропетровської області.

Оперативники карного розшуку спільно з працівниками Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства Юстиції провели 10 санкціонованих обшуків у місцях відбування покарання зловмисників та за місцем проживання їхніх спільників. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи.

Фігурантам інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Слідчі дії тривають. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління НПУ)