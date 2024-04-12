На 14 років ув’язнили двох киян, які через помсту підпалили людину в закинутій будівлі

Зловмисники вирішили таким чином «поквитатись» із незнайомцем через те, що той нібито образив пасинка одного з них. Фігуранти побили чоловіка, а потім облили його займистою речовиною та підпалили. Потерпілого, у якого діагностували 80% опіків тіла, госпіталізували до лікарні, де він помер.

Нагадаємо, жорстоке вбивство трапилось в травні 2021 року. Тоді до поліції звернулись перехожі, які повідомили, що у недобудові на проспекті Георгія Гонгадзе горить людина. З місця події лікарі у вкрай важкому стані госпіталізували 41-річного місцевого мешканця – у чоловіка було діагностовано перелом ребер та 80 % опіків тіла.

Поліцейські упродовж двох годин затримали причетних до скоєння злочину осіб – це двоє киян, 1997 та 2002 років народження. Правоохоронці встановили, що того вечора пасинок одного з фігурантів знаходився у закинутій будівлі, де між ним та загиблим виник конфлікт. Про подію він розповів вітчиму, а той в свою чергу разом з товаришем вирішив поквитатись з кривдником.

Спільники прийшли до недобудови, знайшли чоловіка та почали його бити, наносячи удари, навіть коли той вже впав те перестав чинити опір. Надалі вони облили потерпілого легкозаймистою речовиною та підпалили. Від отриманих травм він помер у лікарні.

Тоді, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі повідомили фігурантам про підозру за п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групи осіб та з особливою жорстокістю. На час слідства підозрювані перебували під вартою.

Днями, вироком Подільського районного суду міста Києва чоловіків визнано винними у вчиненні злочину та призначено покарання – 14 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва