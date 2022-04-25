На Берегівщині затримали зловмисника, який прийшов до свого боржника зі зброєю

Співробітники Берегівського районного відділу поліції затримали чоловіка, який прийшов зі зброєю додому до свого боржника, погрожував йому та здійснив кілька пострілів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження

Вчора, 24 квітня, на лінію «102» надійшов виклик від жителя одного із сіл Берегівської територіальної громади. Чоловік розповів, що до нього зі зброєю прийшов знайомий та погрожує йому.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції. Правоохоронці встановили, що близько 13-ої години до будинку заявника приїхав 47-річний односелець та став вимагати негайно погасити його боргові зобов’язання. Після цього він дістав гладкоствольну рушницю та вистрелив один раз в повітря, а другий в бік 34-річного потерпілого. Сусіди допомогли затримати нападника до приїзду поліції. На щастя, ніхто від такого небезпечного поводження зі зброєю не постраждав.

Співробітники Берегівського районного відділу поліції затримали нападника в порядку статі 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. З місця події вилучено рушницю, на яку зловмисник мав дозвіл, та дві гільзи. Всі речові докази відправлять на експертизу.

Також на штраф-майданчик поміщено автомобіль марки «Mercedes», на якому приїхав зловмисник.

Слідчі кваліфікували дії підозрюваного за ч.2 ст. 355 Кримінального кодексу України, тобто Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я. Йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області