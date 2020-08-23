На Чернігівщині жінка пропонувала поліцейській ₴4000 хабара

Жінка пропонувала чотири тисячі гривень офіцеру поліції, щоб на неї не склали адміністраиивний протокол за те, що вона «забула», куди поділася її неповнолітня донька. запропонувала офіцеру поліції 4000 гривень хабара. Правоохоронець від незаконної пропозиції відмовилася.

Зранку 23 серпня до Носівського відділення поліції Чернігівської області надійшло повідомлення про зникнення дитини. Мати, жителька Носівки, розповіла, що прокинувшись зранку, не знайшла в будинку своєї неповнолітньої доньки.

На місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції. Після нескладних розшукових заходів начальник сектору реагування патрульної поліції встановила, що дівчинка знаходиться у зоопарку Києва. При цьому дитина відпочивала там разом із повнолітньою старшою сестрою. Дівчата навіть прислали фото на підтвердження своїх слів.

Тільки тоді мати згадала, що дійсно учора відпустила доньку до столиці.

Матір запросили до Носівського відділення поліції для складання протоколу за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Жінка усвідомила, що вчинила халатно, і її шанси позбутися батьківських прав стосовно доньки істотно зросли, оскільки вона вже перебуває на обліку у службі у справах дітей райдержадміністрації. Саме тому прямо у службовому кабінеті порушниця вирішила запропонувати офіцеру чотири тисячі гривень за нескладання адміністративного протоколу.

Правоохоронець пояснила жінці, що пропозиція неправомірної вигоди службовій особі карається законом.

Обіцянка грошей була зафільмована на бодікамеру. На місце правопорушення прибула слідчо-оперативна група поліції. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

ЗааЗа вчинення такого правопорушення передбачене покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області