На Чернігівщині у зловживанні службовим становищем на 1 млн. підозрюють чиновника чернігівського КП

Слідчі слідчого управління ГУНП в Чернігівській поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури повідомили про підозру заступнику директора одного з комунальних підприємств Чернігівської міської ради у зловживанні службовим становищем, що завдало істотної шкоди та спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

За даними слідства, заступник директора, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2020-2023 років організував укладення договорів про надання правової допомоги з адвокатським бюро, достовірно знаючи, що його керуюча працює на комунальному підприємстві юрисконсультом і отримує заробітну плату за ту ж саму роботу.

Внаслідок цього комунальне підприємство надмірно сплатило адвокатському бюро грошові кошти у розмірі понад 1 мільйон гривень за послуги, які фактично надавались під час виконання службових обов’язків юрисконсульта комунального підприємства у робочий час.

За цим фактом слідчий поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури відкрив провадження за частинами 1, 2 статті 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нині триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області