На Дніпропетровщині порушники комендантської години напали на поліцейських

У Жовтих Водах компанія порушників комендантської години напала на поліцейських.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на власні джерела.

У ніч на 2 грудня на вулиці Козацької Слави патруль виявив компанію з 3 чоловіків та 1 жінки, яка знаходилася у громадському місці у комендантську годину. Поліцейські підійшли до них, щоб з’ясувати їхні особи. Під час спілкування один із чоловіків дістав газовий балончик і бризнув в обличчя правоохоронцям. Після чого порушники втекли. Поліцейські одержали хімічні опіки слизової оболонки очей.

Усіх чотирьох учасників інциденту розшукали та допитали. Порушниками виявились чоловіки 21, 20 та 35 років, а також 19-річна студента 3-го курсу Криворізької філії Одеського Національного юридичного університету. 21-річний чоловік, який бризнув в обличчя поліцейським із газового балончика, отримав підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.